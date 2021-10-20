РНБО опублікувала словник російської пропаганди. Там про Україну, окуповану Абхазію та «Білорусію»

Рада національної безпеки і оборони опублікувала глосарій, який рекомендують використовувати щодо російської агресії. Його розробили для протидії пропаганді.

Словник опублікували 20 жовтня.

У першому стовпчику термін з пропаганди, в другому і третьому як воно насправді. Загалом у глосарії пʼять розділів. Перший стосується загальної термінології («хунта», «Малоросія» та «русский мир»), другий — окупації Криму («русская весна» та «воззʼєднання Криму з Росією»). У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі («Л/ДНР», «ополчення»).