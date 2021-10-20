СНБО опубликовал словарь российской пропаганды. Там об Украине, оккупированной Абхазии и «Белоруссии»

Совет национальной безопасности и обороны опубликовала глоссарий, который рекомендуют использовать в темах российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.
Словарь опубликовали 20 октября.
В первом столбике термин из пропаганды, во втором и третьем как на самом деле. Всего в глоссарии пять разделов. Первый касается общей терминологии («хунта», «Малороссия» и «русский мир»), второй — оккупации Крыма («русская весна» и «воссоединение Крыма с Россией»). В третьем разделе речь идет о фейках о войне на Донбассе («Л/ДНР», «ополчение»).
В четвертом разделе изложена пропагандистская терминология, связанная с политикой исторической памяти: «Малороссия» и «Новороссия». Последний раздел касается терминов относительно иностранных государств — когда оккупированную Абхазию российская пропаганда называет «Республика Абхазия», а Беларусь «Белоруссией».
В создании словаря приняли участие Центр противодействия дезинформации, Офис президента, Представительство президента в Крыму, Минобороны, Минкультуры, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, разведка и пограничники.