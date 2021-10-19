Нацполіція назвала причину смерті брата померлого мера Кривого Рогу — отруївся алкоголем

У поліції заявили, що смерть рідного брата нещодавно померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова настала через отруєння алкоголем.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

«Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем», — йдеться у повідомленні.

Увечері 18 жовтня стало відомо про смерть Андрія Павлова — рідного брата померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Чоловік, який знайшов тіло Андрія Павлова, розповів, що той уранці зателефонував та попросив привезти води, тому що погано себе почував. Коли чоловік приїхав, то Павлов уже був мертвий.