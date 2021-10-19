Нацполиция назвала причину смерти брата умершего мэра Кривого Рога — отравился алкоголем

В полиции заявили, что смерть родного брата недавно умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова наступила из-за отравления алкоголем.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
«Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем», — говорится в сообщении.
Вечером 18 октября стало известно о смерти Андрея Павлова — родного брата умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Мужчина, который нашел тело Андрея Павлова, рассказал, что тот утром позвонил и попросил привезти воды, потому что плохо себя чувствовал. Когда мужчина приехал, то Павлов уже был мертв.
- Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом мэра Кривого Рога, который при невыясненных обстоятельствах погиб 15 августа 2021 года. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин «Сайга») лежало рядом. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.