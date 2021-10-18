Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в квартире. Правоохранители работают на месте событий.

Об этом сообщает местное издание «Первый городской» и пресс-служба полиции.

«По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв», — отметили в полиции.

Тело мертвого Андрея Павлова около 16:30 обнаружил его друг, хотя утром мужчину еще видели живым.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом мэра Кривого Рога, который при невыясненных обстоятельствах погиб 15 августа 2021 года. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин «Сайга») лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.