У США розбився пасажирський літак

В американському штаті Техас в окрузі Воллер зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 людина.
Після падіння лайнер загорівся, повідомляє FOX News.
Усім пасажирам літака вдалося вибратися з судна, тож тільки одна людина отримала поранення.
На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.
Поки невідомо, що стало причиною аварії.
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