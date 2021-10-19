ФБР проводить обшуки у будинку російського олігарха Дерипаски в Вашингтоні

Федеральне бюро розслідувань обшукує будинок російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Про це пише NBC.

Обшук проводять агенти ФБР, але у самому Бюро поки відмовляються коментувати будь-яку інформацію.

На місці подій представник ФБР зазначив, що агенти проводять «слідчі дії у будинку».