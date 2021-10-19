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ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Дерипаски в Вашингтоне

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Федеральное бюро расследований обыскивает дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом пишет NBC.

Обыск проводят агенты ФБР, но в самом Бюро пока отказываются комментировать любую информацию.

На месте событий представитель ФБР отметил, что агенты проводят «следственные действия в доме».

  • Олег Дерипаска оказался в списке россиян, против которых в апреле 2018 года Минфин США применил санкции. Под их действие попали и подконтрольные бизнесмену компании, в частности Rusal — единственный производитель первичного алюминия в РФ. Санкции предусматривают замораживание активов в США, а также запрет для американских граждан заключать сделки с этими компаниями.
  • В октябре власти США заморозила активы Дерипаски. Речь шла об имениях в Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • В декабре 2018 года Министерство финансов США объявило Конгрессу, что решило снять санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и ОАО «ЕвроСибЭнерго».
  • После этого против Дерипаски открыли в США уголовное дело по отмыванию денег и «угрозе жизни конкурентов».