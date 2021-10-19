ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Дерипаски в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований обыскивает дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом пишет NBC.

Обыск проводят агенты ФБР, но в самом Бюро пока отказываются комментировать любую информацию.

На месте событий представитель ФБР отметил, что агенты проводят «следственные действия в доме».