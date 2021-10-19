Мінкультури представило Віртуальний музей російської агресії

Міністерство культури представило Віртуальний музей російської агресії, який докладно розповідає про окупацію Донбасу і Криму. Поки на rusaggression.gov.ua представлені експозиції про злочини в Криму.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
У проєкті зібрано фотографії, відеозаписи, усні свідчення, особисті та судові справи учасників подій. Все це відображається на інтерактивній карті України.
Щодо Криму, то музей детально знайомить з 20 кейсами, серед яких викрадення і зникнення людей, екологічні, військові та інші злочини російського режиму.
«Такі проєкти — частина успішної реалізації стратегії з інформаційної безпеки РНБО. Також інформація з ресурсу буде корисною і для іноземних журналістів — як надійне джерело для висвітлення теми. Для цього доступна англомовна версія. Фактично Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму», — заявив міністр.
Над проєктом працювали кілька держорганів, правозахисні організації, юристи, журналісти та громадські активісти.
- 23 серпня 2021 року вперше відбувся саміт «Кримської платформи», його кінцева мета — деокупація Криму та його повернення під контроль України. На першому саміті 46 країн-учасниць ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострову.
- Росія назвала саміт «шабашем» і розгорнула проти «платформи» кампанію з очорнення.