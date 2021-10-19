Минкультуры представило Виртуальный музей российской агрессии

Министерство культуры представило Виртуальный музей российской агрессии, который подробно рассказывает об оккупации Донбасса и Крыма. Пока на rusaggression.gov.ua представлены экспозиции о преступлениях в Крыму.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

В проекте собраны фотографии, видеозаписи, устные свидетельства, личные и судебные дела участников событий. Все это отображается на интерактивной карте Украины.

Касательно Крыма, то музей подробно знакомит с 20 кейсами, среди которых похищение и исчезновение людей, экологические, военные и другие преступления российского режима.

«Такие проекты — это часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация с ресурса будет полезной и для иностранных журналистов — как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма», — заявил министр.

Над проектом работали несколько госорганов, правозащитные организации, юристы, журналисты и общественные активисты.