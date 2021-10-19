На аукціон виставили картину Ван Гога, яку востаннє бачили понад століття тому. За неї хочуть отримати $30 млн

На аукціон Christieʼs виставили картину Вінсента Ван Гога, яку понад століття тому востаннє бачили на публіці. За неї очікують отримати до $30 мільйонів.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про картину, яку він намалював аквареллю — Meules de blé («Пшеничні стоги»). На ній зображена сцена збору врожаю: жінки, які працюють на полях у французькому муніципалітеті Арлі. Christieʼs зазначає, що акварель демонструє одержимість Ван Гога «японізмом» — він прийняв більш графічний стиль, подібний до японських ксилографій.

Ван Гог намалював картину у 1888 році після того, як переїхав до французької сільської місцевості на тлі поганого здоровʼя. Востаннє картину публічно бачили в 1905 році, коли її демонстрували як частину ретроспективи Ван Гога у Стеделек-музеї в Амстердамі.