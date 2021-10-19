На аукцион выставили картину Ван Гога, которую последний раз видели более века назад. За нее хотят получить $30 млн

На аукцион Christieʼs выставили картину Винсента Ван Гога, которую более века назад в последний раз видели на публике. За нее ожидают получить до $30 миллионов.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о картине, которую он написал акварелью — Meules de blé («Пшеничные стога»). На ней изображена сцена сбора урожая: женщины, работающие на полях во французском муниципалитете Арле. Christieʼs отмечает, что акварель демонстрирует одержимость Ван Гога «японизмом» — он принял более графический стиль, подобный японским ксилографиям.

Ван Гог нарисовал картину в 1888 году после того, как переехал во французскую сельскую местность на фоне плохого здоровья. Последний раз картину публично видели в 1905 году, когда ее демонстрировали как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.