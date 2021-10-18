Бойовики тричі порушили «тишу» на Донбасі

Протягом доби 18 жовтня російські гібридні війська тричі порушили режим дотримання «тиші».

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Позиції українських воїнів біля Пісків обстріляли з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, українські військові повідомляють про проліт безпілотного літального апарата бойовиків, за припущенням, «Орлан-10», з перетином лінії розмежування на Луганщині.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.