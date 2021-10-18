Боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

В течение суток 18 октября российские гибридные войска трижды нарушили режим соблюдения «тишины».

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Позиции украинских воинов у Песков обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, украинские военные сообщают о пролете беспилотного летательного аппарата боевиков, предположительно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения в Луганской области.

По данным штаба, в результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал, они открывали ответный огонь.