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Боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

Автор:
София Телишевская
Дата:

В течение суток 18 октября российские гибридные войска трижды нарушили режим соблюдения «тишины».

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Позиции украинских воинов у Песков обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, украинские военные сообщают о пролете беспилотного летательного аппарата боевиков, предположительно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения в Луганской области.

По данным штаба, в результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал, они открывали ответный огонь.

  • Напомним, что необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
  • 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
  • Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.