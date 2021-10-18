Боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе

В течение суток 18 октября российские гибридные войска трижды нарушили режим соблюдения «тишины».
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Позиции украинских воинов у Песков обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского оккупанты также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, украинские военные сообщают о пролете беспилотного летательного аппарата боевиков, предположительно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения в Луганской области.
По данным штаба, в результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал, они открывали ответный огонь.
- Напомним, что необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.