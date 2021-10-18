Стефанчук: Рада знову розгляне законопроєкт про скасування переведення годинників

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував повернення до розгляду законопроєкту про скасування переходу на зимовий час.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу заявив, що Парламент повернеться до розгляду законопроєкту про обчислення часу, коли Україна перейде на зимовий час», — йдеться у повідомленні.

У лютому 2021 року стало відомо, що Верховна Рада розгляне скасування переходу на зимовий та літній час. Ініціатором законопроєкту виступив сам Стефанчук. За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини. У березні Рада провалила голосування за законопроєкт Стефанчука.