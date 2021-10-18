Експрезидент Молдови Додон відмовився від місця в парламенті заради просування відносин з Росією

Колишній президент Молдови Ігор Додон відмовився від мандата депутата парламенту і очолить «Молдовсько-російський діловий союз».

Про це повідомляють TV8 і NewsMaker.

«Я не бачу сенсу бути депутатом у цьому парламенті. Я вважаю, що моя роль як лідера опозиції буде значно ефективнішою поза парламентом. Тому я вирішив, що не буду зв’язувати себе парламентським порядком денним, а буду їздити з порядком денним нашої партії по всіх населених пунктах Молдови. Я хочу бути ближче до громадян і допомагати економічним агентам», — сказав Додон, додавши, що буде займатися «налагодженням відносин» з Росією.

Також Додон розповів, що його «Партія соціалістів Республіки Молдова» 18 грудня розгляне зміни до статуту і повинна зняти його з посади голови, замінивши її колегіальним органом.