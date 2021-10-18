Експрезидент Молдови Додон відмовився від місця в парламенті заради просування відносин з Росією

Колишній президент Молдови Ігор Додон відмовився від мандата депутата парламенту і очолить «Молдовсько-російський діловий союз».
Про це повідомляють TV8 і NewsMaker.
«Я не бачу сенсу бути депутатом у цьому парламенті. Я вважаю, що моя роль як лідера опозиції буде значно ефективнішою поза парламентом. Тому я вирішив, що не буду зв’язувати себе парламентським порядком денним, а буду їздити з порядком денним нашої партії по всіх населених пунктах Молдови. Я хочу бути ближче до громадян і допомагати економічним агентам», — сказав Додон, додавши, що буде займатися «налагодженням відносин» з Росією.
Також Додон розповів, що його «Партія соціалістів Республіки Молдова» 18 грудня розгляне зміни до статуту і повинна зняти його з посади голови, замінивши її колегіальним органом.
- «Молдовсько-російський діловий союз» був заснований в липні 2021 року фондом «ЄВР-АЗІЯ-Молдова» та «Діловою Росією». Організація покликана захищати інтереси російських і молдовських підприємців, сприяти бізнес-проєктам, а також сприяти «підтримці міжнаціонального діалогу».
- Додон очолював «Партію соціалістів» з 2011 по 2016 рік, коли став президентом Молдови, і після перемоги на виборах Майї Санду знову став її лідером. На посту президента він активно виступав за співпрацю з РФ. Кілька разів його усували з посади, в тому числі за відмову підписати Закон з боротьби із іноземною пропагандою, який забороняв трансляцію низки російських каналів.