Экс-президент Молдовы Додон отказался от места в парламенте ради продвижения отношений с Россией

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента и возглавит «Молдовско-российский деловой союз».

Об этом сообщают TV8 и NewsMaker.

«Я не вижу смысла быть депутатом в этом парламенте. Я считаю, что моя роль как лидера оппозиции будет намного эффективнее вне парламента. Поэтому я решил, что я не буду связывать себя парламентской повесткой, а буду ездить с повесткой нашей партии по всем населенным пунктам Молдовы. Я хочу быть ближе к гражданам и помогать экономическим агентам», — сказал Додон, добавив, что будет заниматься «налаживанием отношений» с Россией.

Также Додон рассказал, что его «Партии социалистов Республики Молдова» 18 декабря рассмотрит изменения в устав и должна снять его с должности председателя, заменив ее коллегиальным органом.