Экс-президент Молдовы Додон отказался от места в парламенте ради продвижения отношений с Россией

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента и возглавит «Молдовско-российский деловой союз».
Об этом сообщают TV8 и NewsMaker.
«Я не вижу смысла быть депутатом в этом парламенте. Я считаю, что моя роль как лидера оппозиции будет намного эффективнее вне парламента. Поэтому я решил, что я не буду связывать себя парламентской повесткой, а буду ездить с повесткой нашей партии по всем населенным пунктам Молдовы. Я хочу быть ближе к гражданам и помогать экономическим агентам», — сказал Додон, добавив, что будет заниматься «налаживанием отношений» с Россией.
Также Додон рассказал, что его «Партии социалистов Республики Молдова» 18 декабря рассмотрит изменения в устав и должна снять его с должности председателя, заменив ее коллегиальным органом.
- «Молдовско-российский деловой союз» был учрежден в июле 2021 года Фондом «ЕВР-АЗИЯ-Молдова» и «Деловой Россией». Организация призвана защищать интересы российских и молдовских предпринимателей, содействовать бизнес-проектам, а также способствовать «поддержанию межнационального диалога».
- Додон возглавлял «Партию социалистов» с 2011 по 2016 год, когда стал президентом Молдовы, и после победы на выборах Маи Санду вновь стал ее лидером. На посту президента он активно выступал за сотрудничество с РФ. Несколько раз его отстраняли от должности, в том числе за отказ подписать Закон по борьбе с иностранной пропагандой, который запрещал трансляцию ряда российских каналов.