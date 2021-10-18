Кличко ініціював повернення Києву районних рад, які ліквідували в 2010 році

Мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд Київради створення в столиці районних рад, які ліквідували в 2010 році за часів Віктора Януковича.

Про це Кличко повідомив у своєму Facebook.

За словами мера, повернення столиці районних рад — це актуальне посилення децентралізації, за яке виступають близько 70% киян. Районні ради поліпшать оперативність реакції і доступність місцевого самоврядування, а також забезпечать більшу прозорість у використанні бюджетних коштів.

«По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї [...]. Депутати районних рад будуть на постійному звʼязку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми. По-друге, більше представництв — більше прозорості [...]. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти, на що і як витрачаються бюджет в їхньому районі, та впливати на це. По-третє, більше депутатів не означає більше витрат. Всі депутати районних рад будуть працювати на громадських засадах, тобто без заробітної платні», — пояснив Кличко.