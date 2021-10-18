Кличко инициировал возвращение Киеву районных рад, которые ликвидировали в 2010 году

Мэр Киева Виталий Кличко вынесет на рассмотрение Киеврады создание в столице районных рад, которые ликвидировали в 2010 году во времена Виктора Януковича.

Об этом Кличко сообщил в своем Facebook.

По словам мэра, возвращение столице районных рад — это актуальное усиление децентрализации, за которое выступают около 70% киевлян. Райрады улучшат оперативность реакции и доступность местного самоуправления, а также обеспечат большую прозрачность в использовании бюджетных средств.

«Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи [...]. Депутаты районных рад будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительств — больше прозрачности [...]. Введение районных рад позволит киевлянам понимать, на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это. В-третьих, больше депутатов не означает больше расходов. Все депутаты районных рад будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы», — пояснил Кличко.