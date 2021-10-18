У Греції запалили вогонь зимової Олімпіади в Пекіні. Під час церемонії пройшли антикитайські протести

У грецькій Олімпії запалили вогонь зимових Олімпійських ігор, які у 2022 році пройдуть у Пекіні. Церемонія відбувалася на тлі протестів.

Про це пише BBC.

Кільком протестувальникам з транспарантами вдалося перелізти через загородження й потрапити на захід, перш ніж їх зупинила охорона. Повідомляється, що ще кілька людей були затримані поліцією на вулиці. На плакатах протестувальників був зображений прапор Тибету, а також гасло «Ні геноцидним іграм».

Китай давно звинувачують у придушенні культурної й релігійної свободи в Тибеті. Уряд КНР відкидає звинувачення і заявляє, що Тибет «домігся значного розвитку під його владою». Крім того, китайську владу звинувачують у геноциді уйгурської меншини у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив упевненість, що ігри відбудуться згідно з планом організаторів. Виступаючи на церемонії, він сказав, що ця подія може стати «важливим моментом для обʼєднання всього світу в дусі дружби й солідарності». Очікується, що олімпійський вогонь передадуть делегації Китаю у вівторок.