В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады в Пекине. Церемония прошла под антикитайские протесты

В греческой Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Церемония прошла на фоне протестов.

Об этом пишет BBC.

Нескольким протестующим с транспарантами удалось попасть на мероприятие, прежде чем их остановила охрана. Сообщается, что еще несколько человек были задержаны полицией на улице. На плакатах протестующих был изображен флаг Тибета, а также лозунг «Нет геноцидным играм».

Китай давно обвиняют в подавлении культурной и религиозной свободы в Тибете. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет «добился значительного развития под его властью». Также китайские власти обвиняют в геноциде уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность, что игры пройдут в соответствии с планом организаторов. Выступая на церемонии, он сказал, что это событие может стать «важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности». Ожидается, что олимпийский огонь передадут делегации Китая во вторник.