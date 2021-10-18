В Іспанії відкрилась кімната, де кожен охочий може поплакати

На вході висить табличка з написом «Увійдіть і плачте». Будь-хто охочий зможе навідатись до цієї кімнати. У кутку є телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли погано, в тому числі контакт психолога.

В Іспанії у центрі Мадриду відкрили La Lloreria — «Кімнату плачу». Мета цього проєкту — прибрати стигми (негативні асоціації) щодо проблем психічного здоровʼя та плачу.

Ідея La Lloreria походить від іспанської фрази, яка вимовляється, коли люди не хочуть турбуватися про проблеми інших людей. Вони кажуть: «Іди і плач у кімнату для плачу. Віднеси свої почуття в свій куток і не говори про це» — саме цю стигму хочуть викорінити.

Проєктом зайнялись засновники Therapy Chat — це програма, яка дозволяє поговорити з психологом через відео, перший сеанс безкоштовний.

Тиждень тому премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес окремо оголосив про програму психіатричної допомоги вартістю €100 мільйонів, яка включатиме такі послуги, як цілодобова телефонна лінія допомоги тим, хто хоче вкоротити собі віку.