В Испании открылась комната, где любой желающий может поплакать

На входе висит табличка с надписью «Войдите и плачьте». Любой желающий сможет зайти в эту комнату. В углу есть телефоны с именами людей, которым можно позвонить, когда плохо, в том числе контакт психолога.

В Испании, в центре Мадрида открыли La Lloreria — «Комнату плача». Цель этого проекта — убрать стигмы (отрицательные ассоциации) относительно проблем психического здоровья и плача.

Идея La Lloreria происходит от испанской фразы, которая произносится, когда люди не хотят беспокоиться о проблемах других людей. Они говорят: «Иди и плач в комнату для плача. Отнеси свои чувства в свой угол и не говори об этом» — именно эту стигму хотят искоренить.

Проектом занялись основатели Therapy Chat — это программа, которая позволяет поговорить с психологом через видео, первый сеанс бесплатный.

Неделю назад премьер-министр Испании Педро Санчес отдельно объявил о программе психиатрической помощи стоимостью €100 миллионов, которая будет включать такие услуги, как круглосуточную линию помощи тем, кто хочет покончить с собой.