Силовики виявили схрон з боєприпасами в Донецькій області

Українські військові виявили схрон зі зброєю в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба штабу Обʼєднаних сил.

Схованку виявили на околиці міста Світлодарськ у Донецькій області. Загалом правоохоронці спільно з військовими вилучили близько 700 набоїв калібру 7,62 мм, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм, один набій 12,7 мм., а також дві гранати РГД-5 й один запал УЗРГМ.