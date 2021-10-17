У Росії заявили про перехоплення бомбардувальника США над Японським морем. До цього був інцидент з кораблем

У Росії заявили про перехоплення американського бомбардувальника над Японським морем, який нібито міг порушити повітряний простір РФ.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Національний центр управління обороною.
На перехоплення американського стратегічного В-1В Lancer вилетів черговий винищувач МіГ-31. Бомбардувальник вранці 17 жовтня виявили російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами. Він наближався до кордонів РФ і був розвернутий після супроводу МіГ-31.
Командування США поки не відреагувало на інцидент.
- Ситуація сталася через два дні після того, як російське Міноборони заявило про спробу есмінця США USS Chafee перетнути російський кордон в Японському морі. Американський корабель нібито підійшов до затоки Петра Великого, де його зустрів «Адмирал Трибуц».
- Тихоокеанський флот США у своєму повідомленні назвав звинувачення росіян неправдивими і зазначив, що есмінець «проводив операції відповідно до міжнародного права», коли російський військовий корабель наблизився до нього на майже 60 метрів.