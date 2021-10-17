В России заявили о перехвате бомбардировщика США над Японским морем. До этого был инцидент с кораблем

В России заявили о перехвате американского бомбардировщика над Японским морем, который якобы мог нарушить воздушное пространство РФ.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
На перехват американского стратегического В-1В Lancer вылетел дежурный истребитель МиГ-31. Бомбардировщик утром 17 октября обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами. Он приближался к границам РФ и был развернут после сопровождения МиГ-31.
Командование США пока не отреагировало на инцидент.
- Ситуация произошла спустя два дня после того, как российское Минобороны заявило о попытке эсминца США USS Chafee пересечь российскую границу в Японском море. Американский корабль якобы подошел к заливу Петра Великого, где его встретил «Адмирал Трибуц».
- Тихоокеанский флот США в своем сообщении назвал обвинения россиян ложными и отметил, что эсминец «проводил операции в соответствии с международным правом», когда российский военный корабль приблизился к нему на почти 60 метров.