Британські ЗМІ розкрили особу підозрюваного у вбивстві депутата парламенту Емесса

Заарештованим за підозрою у вбивстві 69-річного депутата Консервативної партії Великої Британії Девіда Емесса є 25-річний громадянин Сполученого Королівства з сомалійським корінням Алі Харбі Алі.

Про це повідомляють The Guardian і Sky News.

Алі був заарештований на місці нападу в церкві в Лі-он-Сі в Ессексі, де політик проводив щотижневу агітацію на виборчому окрузі.

Службі безпеці Алі був відомий. Раніше він брав участь в урядовій програмі Prevent, яка спрямована на припинення радикалізації, але це відбувалося нетривалий час.

Справу про вбивство веде контртерористична поліція. Попередня мотивація нападу Алі — ісламістський екстремізм.