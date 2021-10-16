NASA запустило у космос зонд, який вивчатиме троянські астероїди Юпітера

Зонд досягне Юпітера в квітні 2025 року, робота завершиться в березні 2033 року. Дослідження «Люсі» допоможуть дати відповіді на частину питань про формування Сонячної системи. Вартість місії — $981 мільйон.

Зонд «Люсі» наступні 12 років проведе у подорожі Сонячною системою. У кінцевому підсумку апарат повинен облетіти вісім різних астероїдів Юпітера — сім троянських і один з головного поясу.

«Люсі» буде використовувати свої прилади для вивчення астероїдів, деталізуючи їх форму, структуру, особливості поверхні, склад і температуру. Якщо троянці утворені з тих самих матеріалів, що і супутники Юпітера, можна припустити, що вони утворилися на тій же відстані від Сонця, що і газовий гігант.

Місія отримала назву «Люсі» на честь скелета австралопітека віком 3,2 мільйона років, що його у 1974 році виявив палеоантрополог Дональд Йохансон.

Що таке троянські астероїди?

Це група астероїдів, що перебувають біля великих планет, поза межами головного пояса астероїдів. Перші астероїди цього типу були виявлені у Юпітера. Їх називають іменами персонажів Троянської війни, які описані в «Іліаді» Гомера. Крім троянців Юпітера відомі троянці Марсу, Нептуну, Урану і Землі.