NASA запустило в космос зонд, который будет изучать троянские астероиды Юпитера

Зонд достигнет Юпитера в апреле 2025 года, работа завершится в марте 2033. Исследования «Люси» помогут ответить на часть вопросов о формировании Солнечной системы. Стоимость миссии — $981 миллион.

Зонд «Люси» следующие 12 лет проведет в путешествии по Солнечной системе. В конечном итоге аппарат должен облететь восемь различных астероидов Юпитера — семь троянских и один из главного пояса.

«Люси» будет использовать свои приборы для изучения астероидов, детализируя их форму, структуру, особенности поверхности, состав и температуру. Если троянцы сделаны из тех же материалов, что и спутники Юпитера, можно предположить, что они образовались на том же расстоянии от Солнца, что и газовый гигант.

Миссия получила название «Люси» в честь скелета австралопитека возрастом 3,2 миллиона лет, который в 1974 году обнаружил палеоантрополог Дональд Йохансон.

Что такое троянские астероиды?

Это группа астероидов, которые находятся у больших планет, но за пределами главного пояса астероидов. Первые астероиды этого типа были обнаружены у Юпитера. Их называют именами персонажей Троянской войны, описанных в «Илиаде» Гомера. Кроме троянцев Юпитера известны троянцы Марса, Нептуна, Урана и Земли.