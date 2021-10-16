США запропонували компенсації родичам жертв помилкового ракетного удару в Кабулі. Тоді загинули 10 людей

США запропонували виплатити компенсації родичам жертв помилкового ракетного удару у Кабулі. Також їм хочуть допомогти евакуюватися з Афганістану.
Про це пише BBC.
Пропозиція щодо компенсацій прозвучала на зустрічі заступника міністра оборони США Коліна Кала та президента компанії Nutrition and Education International, в афганському управлінні якого працював Земарі Ахмаді — саме його американські військові сприйняли за терориста.
За словами представника Міноборони США, усі загиблі були невинуватими жертвами і не були пов’язані з терористами. За це США просять вибачення. Однак 22-річний племінник Ахмаді заявив, що цього недостатньо.
«Вони повинні прийти сюди і вибачитися перед нами віч-на-віч», — сказав він агентству AFP у Кабулі.
- 29 серпня США здійснили ракетний удар у Кабулі по автомобілю, в якому нібито перебував терорист «Ісламської держави» з вибухівкою. Однак пізніше журналісти з’ясували, що удар був нанесений помилково — військові сприйняли за бомби каністри з водою. Унаслідок удару загинули 10 людей, серед яких 7 дітей.
- Утім на початку американці назвали цю атаку «праведним ударом» — останнім ракетним ударом на території Кабулу. Згідно з даними США, атака була здійснена на терориста, який перевозив вибухівку і планував підірвати її біля аеропорту, де під час евакуації з Афганістану було багато людей.
- Згодом у Пентагоні визнали, що удар армії США із застосуванням дрона в останні дні евакуації американських військ із Афганістану був помилковим і призвів до загибелі цивільних людей, які зовсім не становили загрози.