Вашингтон назвав помилкою останній ракетний удар по Афганістану, де загинуло сім дітей

Удар армії США із застосуванням дрону в останні дні евакуації американських військ із Афганістану був помилковим і призвів до загибелі цивільних людей, які зовсім не становили загрози .
Про це заявив генерал армії США Кеннет Маккензі на брифінгу 17 вересня, передає CNN.
Таким чином він спростував попередні заяви американського командування, що дрон вдарив по цілі, пов’язаній із екстремістським угрупованням «Ісламська держава – Хорасан».
«10 цивільних, зокрема близько семи дітей, трагічно загинули внаслідок того удару. Більш того, ми наразі вважаємо малоймовірним, що цей автомобіль або загиблі мали стосунок до «ІДІЛ-Х», — заявив він.
Раніше зазначалось, що розвідка спостерігала за цим автомобілем протягом восьми годин й допускала, що він міг бути пов’язаним з терористичним угрупуванням.
Відтак Маккензі приніс вибачення сім’ям загиблих і назвав себе відповідальним за удар і його наслідки.
«Цього удару було завдано на основі повної впевненості, що він зможе запобігти безпосередній загрозі нашим військовим та людям, яких евакуйовували з аеропорту, але це було помилкою», — сказав він.
За словами Маккензі, Пентагон наразі консультується щодо репарацій сім’ям убитих.
- 29 серпня США здійснили ракетний удар у Кабулі по автомобілю, в якому нібито перебував терорист «Ісламської держави» з вибухівкою. Однак пізніше журналісти з’ясували, що удар був нанесений помилково — військові сприйняли за бомби каністри з водою.
- Утім на початку американці назвали цю атаку «праведним ударом» — останнім ракетним ударом на території Кабулу. Згідно з даними США, атака була здійснена на терориста, який перевозив вибухівку і планував підірвати її біля аеропорту, де під час евакуації з Афганістану було багато людей.