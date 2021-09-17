Вашингтон назвал ошибкой последний ракетный удар по Афганистану, где погибло семь детей

Удар армии США с применением дрона в последние дни эвакуации американских войск из Афганистана был ошибочным и привел к гибели гражданских лиц, которые совсем не представляли угрозы.

Об этом заявил генерал армии США Кеннет Маккензи на брифинге 17 сентября, передает CNN.

Таким образом он опроверг предыдущие заявления американского командования, что дрон ударил по цели, связанной с экстремистской группировкой «Исламское государство — Хорасан».

«10 гражданских, в том числе семь детей, трагически погибли в результате того удара. Более того, мы сейчас считаем маловероятным, что этот автомобиль или погибшие имели отношение к «Идил-Х», — заявил он.

Ранее отмечалось, что разведка наблюдала за этим автомобилем в течение восьми часов и допускала, что он мог быть связан с террористической группировкой.