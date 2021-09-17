Вашингтон назвал ошибкой последний ракетный удар по Афганистану, где погибло семь детей

Удар армии США с применением дрона в последние дни эвакуации американских войск из Афганистана был ошибочным и привел к гибели гражданских лиц, которые совсем не представляли угрозы.
Об этом заявил генерал армии США Кеннет Маккензи на брифинге 17 сентября, передает CNN.
Таким образом он опроверг предыдущие заявления американского командования, что дрон ударил по цели, связанной с экстремистской группировкой «Исламское государство — Хорасан».
«10 гражданских, в том числе семь детей, трагически погибли в результате того удара. Более того, мы сейчас считаем маловероятным, что этот автомобиль или погибшие имели отношение к «Идил-Х», — заявил он.
Ранее отмечалось, что разведка наблюдала за этим автомобилем в течение восьми часов и допускала, что он мог быть связан с террористической группировкой.
Поэтому Маккензи принес извинения семьям погибших и назвал себя ответственным за удар и его последствия.
«Этот удар был нанесен на основе полной уверенности, что он сможет предотвратить непосредственную угрозу нашим военным и людям, которых эвакуировали из аэропорта, но это было ошибкой», — сказал он.
По словам Маккензи, Пентагон пока консультируется по вопросу репараций семьям убитых.
- 29 августа США осуществили ракетный удар в Кабуле по автомобилю, в котором якобы находился террорист «Исламского государства» со взрывчаткой. Однако позже журналисты выяснили, что удар был нанесен по ошибке — военные приняли за бомбы канистры с водой.
- Но сперва американцы назвали эту атаку «праведным ударом» — последним ракетным ударом на территории Кабула. Согласно данным США, атака была осуществлена на террориста, который перевозил взрывчатку и планировал взорвать ее возле аэропорта, где во время эвакуации из Афганистана было много людей.