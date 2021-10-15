Сер Елтон Джон знов очолив британський чарт — уперше за 16 років

Сер Елтон Джон уперше за 16 років очолив британський чарт синглів. Це зробило його першим артистом, який очолював хіт-паради у шість окремих десятиліть.

Про це повідомляє The Official Charts Company — британська музична організація, що відповідає за складання офіційних музичних хіт-парадів Великої Британії.

Спільна пісня 74-річного Елтона Джона та британської співачки Дуа Ліпи “Cold Heart” у пʼятницю, 15 жовтня, посіла перше місце чарту після трьох тижнів на другому. Їхня музична зустріч — це переробка деяких пісень Елтона Джона з дискотечним відтінком у реміксі австралійського тріо Pnau.