Сэр Элтон Джон снова возглавил британский чарт — впервые за 16 лет

Сэр Элтон Джон впервые за 16 лет возглавил британский чарт синглов. Это сделало его первым артистом, который возглавлял хит-парад в шесть отдельных десятилетий.

Об этом сообщает The Official Charts Company — британская музыкальная организация, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании.

Совместная песня 74-летнего Элтона Джона и британской певицы Дуа Липы “Cold Heart” в пятницу, 15 октября, заняла первое место чарта после трех недель на втором. Их музыкальная встреча — это переработка некоторых песен Элтона Джона с дискотечным оттенком в ремиксе австралийского трио Pnau.