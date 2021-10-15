«Укрзалізниця» відновлює рух найдовшою вузькоколійкою у Європі. Вона поєднує Вінницьку та Кіровоградську області.

Про це пише «Укрзалізниця» у своєму Facebook.

Там повідомили, що з 14 жовтня відновлюється рейс Гайворон — Рудниця.

«Це унікальна залізнична ділянка, яка поєднує Вінницьку та Кіровоградську області колією завширшки 750 мм. А більшість колій, які пролягають територією України, мають ширину 1 520 мм», — йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що протяжність вузькоколійки становить майже 80 кілометрів. У дорозі поїзд перебуває приблизно 4 години.