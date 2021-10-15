«Укрзалізниця» возобновляет движение по самой длинной узкоколейке в Европе. Она соединяет Винницкую и Кировоградскую область.

Об этом пишет «Укрзалізниця» в своем Facebook.

Там сообщили, что с 14 октября возобновляется рейс Гайворон-Рудница.

«Это уникальный железнодорожный участок, соединяющий Винницкую и Кировоградскую области колеей шириной 750 мм. Большинство путей, пролегающих по территории Украины, имеют ширину 1520 мм», — говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» отметили, что длина узкоколейки составляет почти 80 километров. В дороге поезд находится почти 4 часа.