У Ліберії підліток знайшов $50 тисяч і повернув їх власнику. Тепер він національний герой і зустрінеться з президентом

У Ліберії 18-річний підліток став національним героєм після того, як знайшов $50 тисяч і повернув їх законному власнику. Наступного тижня він зустрінеться із президентом країни.

«Я збираюся піти до президента, і коли я зустрінуся з ним, я розповім йому про свою освіту. Я скажу йому, що хочу повернутися в школу», — зазначив хлопець. Він кинув школу в сьомому класі, щоб таксувати на своєму мотоциклі, щоб заробляти гроші і допомагати сімʼї.

Гроші Тулое знайшов у вівторок, 12 жовтня, коли їхав на своєму мотоциклетному таксі по шосе. Він помітив пачку грошей, яка була загорнута в пластиковий пакет.

«Я боявся, тому що це було багато (грошей), тому я приніс їх додому і віддав тітці, щоб вони залишалися, поки власник не попросить їх повернути», — сказав він.

Того дня бізнес-леді Мусу Янсі, яка втратила гроші, виступила із заявою по радіо: вона благала повернути кошти — і хлопець відніс їй пакунок. Жінка на знак подяки дала йому $1 500. Комісія по боротьбі з корупцією Ліберії подякувала Тулое за повернення грошей.