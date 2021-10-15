В Либерии подросток нашел $50 тысяч и вернул их владельцу. Теперь он национальный герой и встретится с президентом

В Либерии 18-летний подросток стал национальным героем после того, как нашел $50 тысяч и вернул их законному владельцу. На следующей неделе он встретится с президентом страны.

«Я собираюсь пойти к президенту, и когда я встречусь с ним, я расскажу ему о своем образовании. Я скажу ему, что хочу вернуться в школу», — отметил парень. Он бросил школу в седьмом классе, чтобы таксовать на своем мотоцикле, чтобы зарабатывать деньги и помогать семье.

Деньги Тулоэ нашел во вторник, 12 октября, когда ехал на своем мотоциклетном такси по шоссе. Он заметил пачку денег, которая была завернута в пластиковый пакет.

«Я боялся, потому что это было много (денег), поэтому я принес их домой и отдал тете, чтобы они оставались, пока владелец не попросит их вернуть», — сказал он.

В тот день бизнес-леди Мусса Янси, потерявший деньги, выступила с заявление по радио: она умоляла вернуть деньгь — и парень отнес ей их. Женщина в благодарность дала ему $1 500. Комиссия по борьбе с коррупцией Либерии поблагодарила Тулоэ за возврат денег.