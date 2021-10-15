У Китаї Apple заблокувала один із найбільших у світі додатків з Кораном

Компанія Apple за запитом офіційних осіб заблокувала у Китаї один з найпопулярніших у світі додатків з Кораном. Про це повідомляє BBC.

Ідеться про додаток Quran Majeed, який доступний по всьому світу в App Store і має майже 150 тисяч відгуків. Його використовують мільйони мусульман.

За даними BBC, додаток видалили «за розміщення незаконних релігійних текстів». Уряд Китаю не відповів на запит журналістів. Apple відмовилася від коментарів, але спрямувала BBC до своєї «Політики в царині прав людини», в якій говориться: «Ми зобовʼязані дотримуватися місцевих законів, і іноді виникають складні питання, щодо яких ми можемо бути не згодні з урядами».