В Китае Apple заблокировала одно из самых крупных в мире приложений с Кораном

Компания Apple по запросу официальных лиц заблокировала в Китае одно из самых популярных в мире приложений с Кораном. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о приложении Quran Majeed, которое доступно по всему миру в App Store и имеет почти 150 тысяч отзывов. Это приложение используют миллионы мусульман.

По данным BBC, приложение удалили «за размещение незаконных религиозных текстов». Правительство Китая не ответило на запрос журналистов. Apple отказалась от комментариев, но адресовала BBC к своей «Политике в области прав человека», в которой говорится: «Мы обязаны соблюдать местные законы, и иногда возникают сложные вопросы, по которым мы можем не быть не согласны с правительствами».