В Афганістані у мечеті шиїтів пролунав вибух — загинуло щонайменше 16 людей

В афганському місті Кандагар у п’ятницю прогримів вибух у шиїтській мечеті. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Як передає CNN та AFP, вибух стався під час п’ятничної молитви, через що загинуло щонайменше 16 людей (хоча є дані й про 22 жертви), ще 32 — отримали поранення.

Один із вибухів прогримів біля входу в мечеть, другий — у південній частині будівлі, третій — у приміщенні, де віряни миються перед молитвою.

На місце події прибули спеціальні підрозділи радикального ісламістського руху «Талібан» — вони оточили храм і закликали жителів терміново здавати кров, щоб врятувати постраждалих.

У так званому міністерстві внутрішніх справ адміністрації «Талібану» заявили, що вивчають деталі інциденту й притягнуть винних до відповідальності.