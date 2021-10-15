В Афганистане в шиитской мечети прогремел взрыв — погибли по меньшей мере 16 человек

В афганском городе Кандагар в пятницу прогремел взрыв в шиитской мечети. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Как передает CNN и AFP, взрыв произошел во время пятничной молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек (хотя есть данные и о 22 жертвах), еще 32 — получили ранения.

Один из взрывов прогремел у входа в мечеть, второй — в южной части здания, третий — в помещении, где верующие совершают омовение перед молитвой.

На место происшествия прибыли специальные подразделения радикального исламистского движения «Талибан» — они окружили храм и призвали жителей срочно сдавать кровь, чтобы спасти пострадавших.

В так называемом министерстве внутренних дел администрации «Талибана» заявили, что изучают детали инцидента и привлекут виновных к ответственности.