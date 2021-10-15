В Афганистане в шиитской мечети прогремел взрыв — погибли по меньшей мере 16 человек

В афганском городе Кандагар в пятницу прогремел взрыв в шиитской мечети. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Как передает CNN и AFP, взрыв произошел во время пятничной молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек (хотя есть данные и о 22 жертвах), еще 32 — получили ранения.
Один из взрывов прогремел у входа в мечеть, второй — в южной части здания, третий — в помещении, где верующие совершают омовение перед молитвой.
На место происшествия прибыли специальные подразделения радикального исламистского движения «Талибан» — они окружили храм и призвали жителей срочно сдавать кровь, чтобы спасти пострадавших.
В так называемом министерстве внутренних дел администрации «Талибана» заявили, что изучают детали инцидента и привлекут виновных к ответственности.
Напомним, 8 октября в результате взрыва бомбы в шиитской мечети в афганском городе Кундуз погибли более 100 человек. Тогда талибы заявили, что это было нападение смертника. Перед этим в сентябре теракт возле аэропорта Кабула унес жизни еще более 100 гражданских афганцев, а также 13 военнослужащих США.
Тогда ответственность за оба нападения на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Несмотря на то, что «Талибан» и ИД являются суннитскими организациями, между двумя группировками идет ожесточенная борьба. Талибы ранее преследовали верующих-шиитов, называя их иноверцами, но после захвата власти в стране боевики пообещали защищать шиитское меньшинство Афганистана.
- Ислам вместе с христианством и буддизмом — одна из самых распространенных религий в мире. Большинство государств, где исповедуют ислам, расположены на востоке Европы и в Северной Африке. Несмотря на это, у мусульман есть противоречия, которые вылились в настоящую войну. Весь исламский мир разделился на две враждующие между собой группировки: суннитов и шиитов. Основным их отличием является то, что сунниты отрицают возможность связи с Аллахом через духовенство, они исповедуют ислам, как завещал им пророк, а шииты, наоборот, верят, что духовенство может принимать важные решения относительно мусульманского права. Многие сунниты вообще не считают шиитов мусульманами.