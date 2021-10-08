В Афганистане произошел теракт в мечети: погибли не менее 50 человек

В пятницу, 8 октября, смертник совершил теракт в шиитской мечети афганского города Кундуз. По официальным данным, жертвами стали по меньшей мере 50 человек.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв в мечети произошел во время пятничной молитвы. Ни одно объединение пока не взяло на себя ответственность за атаку. Однако, по сообщению СМИ, за нападением может стоять «Исламское государство Хорасан» (ISK).
BBC пишет, что эта группировка противостоит талибам, которые захватили власть в Афганистане и недавно осуществила несколько терактов, в основном на востоке страны. Она также взяла на себя ответственность за взрыв у международного аэропорта Кабула 16 августа 2021 во время эвакуации беженцев.
- Военные действия в Афганистане продолжаются более 40 лет. В конце 70-х начался затяжной политический кризис из-за противостояния коммунистов и исламистов. В 90-х зародилось исламистское движение «Талибан». Группировка 15 августа провозгласила восстановление власти над Афганистаном — на фоне вывода из страны войск США и НАТО, которые находились там с 2001 года.