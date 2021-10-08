В Афганистане произошел теракт в мечети: погибли не менее 50 человек

В пятницу, 8 октября, смертник совершил теракт в шиитской мечети афганского города Кундуз. По официальным данным, жертвами стали по меньшей мере 50 человек.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв в мечети произошел во время пятничной молитвы. Ни одно объединение пока не взяло на себя ответственность за атаку. Однако, по сообщению СМИ, за нападением может стоять «Исламское государство Хорасан» (ISK).