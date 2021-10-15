Євросоюз засудив Росію за перепис населення у Криму і призовну кампанію

Європейський Союз засуджує Росію за проведення перепису населення в окупованому Криму, а також за старт призову кримчан у російську армію.

Про це повідомляється на сайті Служби зовнішніх справ ЄС.

«ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Криму і Севастополя з 15 жовтня по 14 листопада і почати чергову призовну кампанію 1 жовтня», — йдеться в заяві глави Служби зовнішніх справ ЄС Пітера Стано.