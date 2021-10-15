Евросоюз осудил Россию за перепись населения в Крыму и призывную кампанию

Европейский Союз осуждает Россию за проведение переписи населения в оккупированном Крыму, а также за старт призыва крымчан в российскую армию.

Об этом сообщается на сайте Службы внешних дел ЕС.

«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября и начать очередную призывную кампанию 1 октября», — говорится в заявлении главы Службы внешних дел ЕС Питера Стано.