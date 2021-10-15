Россия начала перепись населения в Крыму. МИД Украины просит не признавать результаты

В России стартовала перепись населения, в том числе в оккупированных Крыму и Севастополе. Министерство иностранных дел Украины из-за этого выступило с протестом.

МИД в своем обращении просит международных партнеров не признавать результаты переписи.

Украина осуждает проведение переписи в Крыму, поскольку такие действия направлены против государственного суверенитета и являются очередной попыткой РФ легитимизировать оккупацию полуострова.

«Основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций [...] и правозащитных неправительственных организаций. Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать ее результаты», — сказано в обращении МИД.