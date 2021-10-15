КМДА затвердила оновлений проєкт будівництва Подільського мосту. Що змінилося

Київська міська державна адміністрація змінила та перезатвердила проєкт будівництва Подільського мосту у столиці.

Як повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, оновлений проєкт враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега міста. Влада планує побудувати ще один з’їзд і заїзд на міст з житлового масиву Троєщина та продовжити будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

«Завдяки змінам у проєкті кияни матимуть більш зручне сполучення мостом. Так, як порівняти з минулим проєктом, тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина — на вул. Оноре де Бальзака, і заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка», — зазначив посадовець.

Він наголосив, що важливим аспектом проєкту є подальше будівництво нових ділянок тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи зі спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани», — запевнив Густєлєв.

Він нагадав, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили у проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.