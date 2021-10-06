У Києві почали підготовку до будівництва метро на Троєщину

Київська міська рада розпочала підготовку до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка з’єднає Кільцеву дорогу та житловий масив Вигурівщина-Троєщина.
Про це йдеться у розпорядженні на сайті Київської міської адміністрації від 5 жовтня 2021 року.
За словами заступника голови КМДА Олександр Густєлєва, планується зведення шести станцій:
- «Глибочицька» (з пересадкою на ст. метро «Лук’янівська»);
- «Подільська» (з пересадкою на ст. метро «Тараса Шевченка»);
- «Суднобудівна»;
- «Труханів острів»;
- «Затока Десенка»;
- «Райдужна».
Густєлєв сказав, що будівництво четвертої гілки метрополітену здійснюватиметься у кілька етапів окремими ділянками. Перша з них — від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» (для якої вже будують два тунелі).
За словами Густєлєва, найважливішою складовою нової гілки метро стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, який поєднуватиме два береги Києва. Він підкреслив, що вже розпочалося будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро йтиме під землею.
- У жовтні 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що метро на Троєщину побудують за три-пʼять років за наявності фінансування. У той же час перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що метро на Троєщину з’явиться через пʼять-десять років. Якщо лінію побудують, піший доступ до станцій отримають понад 70% жителів Троєщини, підрахувала столична влада.
- Перше розпорядження про побудову четвертої лінії метро видали ще у 2004 році. Метро на Троєщину — передвиборча обіцянка ледь не кожного претендента на посаду міського голови Києва.