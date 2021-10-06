В Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину

Киевский городской совет начал подготовку к строительству Подольско-Выгуровской линии метро, которая соединит кольцевую дорогу и жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Об этом говорится в распоряжении на сайте Киевской городской администрации от 5 октября 2021 года.

По словам заместителя председателя КГГА Александр Густелева, планируется возведение шести станций:

«Глыбочицкая» (с пересадкой на ст. метро «Лукьяновская»);

«Подольская» (с пересадкой на ст. метро «Тараса Шевченко»);

«Судостроительная»;

«Труханов остров»;

«Залив Десенка»;

«Радужная».

Строительство Подольсько-Выгуровской линии метро. kyivcity.gov.ua

Густелев сказал, что строительство четвертой ветки метрополитена будет осуществляться в несколько этапов отдельными участками. Первый из них — от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» (для которой уже строят два тоннеля).

По словам Густелева, важнейшей составляющей новой ветки метро станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, который будет объединять два берега Киева. Он добавил, что уже началось строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро пойдет под землей.