У Південній Кореї послаблять карантинні обмеження. У країні вакцинувалися вже понад 60% громадян

У Південній Кореї на два тижні частково скасують карантинні обмеження на громадські зібрання, щоби навчити людей жити з COVID-19.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву премʼєр-міністра Кім Бу Кюма.
Так, від 18 до 31 жовтня уряд країни дозволить збиратися в одному місці максимум чотирьом людям, які не мають щеплення проти коронавірусу.
У Сеулі компанія людей може становити вісім людей, якщо четверо з них будуть повністю вакциновані.
Також будуть послаблені обмеження на графік роботи ресторанів, кафе і кінотеатрів.
Окрім цього, дозволять проводити спортивні заходи просто неба, якщо 30% усіх глядачів будуть повністю вакциновані.
Відповідне рішення уряд Південної Кореї ухвалив на тлі зростання кількості вакцинацій. У листопаді, за умови вакцинації 80% дорослого населення, країна планує повернутися до нормального життя, позбувшись жорстких обмежень.
- Від липня у Південній Кореї діяли суворі карантинні обмеження — у Сеулі в одному місці після 18:00 могли збиратися максимум дві особи, в інший час — не більше чотирьох.
- Згідно з офіційними даними, у Південній Кореї повністю вакциновані 62,5% населення, одну дозу отримали 78,4% громадян. Зазначимо, у країні проживає приблизно 52 мільйони людей.